Da Bergamo: "Per Napoli Palladino avrà tutti a disposizione, convocato anche Scalvini"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Gazzetta.it Giorgio Dusi: "E' difficile capire che Atalanta vedremo sabato a Napoli. Domani Palladino avrà tutta la squadra a disposizione, compreso Scalvini che aveva già recuperato nei giorni scorsi. L'allenatore si presenterà in conferenza e farà un quadro più chiaro. Palladino ha fatto ottime cose sia giocando a quattro che a tre, non è ancora chiaro con quale modulo affronterà il Napoli.

Formazione? Palladino guarderà soprattutto alla condizione fisica: ha avuto ben 14 nazionali fuori in questi giorni. Gasperini? Difficile non considerarlo un rimpianto. Bergamo resta casa e più di una volta è stato visto in città, dove ha molti amici. I tifosi dell'Atalanta ormai si sono messi l'anima in pace e hanno capito che il ciclo è finito. Più che rimpianto c'è un sentimento di forte gratitudine".