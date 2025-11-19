Infortunio De Bruyne, ex pre. atletico Napoli: "Già veniva da problemi seri..."

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Giannotti, preparatore atletico ex Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista.

"Premetto una cosa, dare la colpa ai campi di Castel Volturno è una follia. Non siamo a Torino o Milano, dove i campi si ghiacciano e sono soggetti ad intemperie gravi. Comunque lì non mi pare ci siano tutti questi infortuni muscolari. Per quanto riguarda la natura degli infortuni, Lukaku ha avuto una lesione al retto femorale, ma la muscolatura flessoria, è quella più soggetta agli infortuni nel calcio: otto volte su dieci, quando un giocatore si fa male, è lì.

De Bruyne veniva già da problemi seri ai muscoli della coscia, forse lì bisognava stare più attenti anche perché era già stato operato. Anguissa si è fatto male lì anche lui. Lo scorso anno il problema al soleo era più anomalo. Quando gli infortuni si ripetono su più giocatori, può dipendere da qualche esercitazione troppo ripetuta che sovraccarica un distretto. A volte basta cambiare alcune proposte di lavoro. La situazione di quest'anno la vedo però come un quadro generale, non la imputerei a un singolo muscolo o a un fattore specifico, ma a tutto ciò che abbiamo detto prima, che va rivisto complessivamente."