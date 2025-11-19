Dazn, Russo: "Non riesco a non pensare a una reazione emotiva dopo le parole di Conte"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Dazn Marco Russo: "Napoli-Atalanta? Mi aspetto una partita divertente. Quello che ha detto Conte è stato fin troppo chiaro e forte. Non può non portare a delle conseguenze sul campo. Intendo una reazione totale della squadra: o cambiano marcia o resteranno passivi. Ma non riesco a non pensare a una reazione emotiva da parte degli azzurri.

Ma occhio all'Atalanta, perché il cambio di allenatore porta sempre a qualcosa e per il Napoli sarà sicuramente un ulteriore rischio. Palladino ha fatto benissimo alla Fiorentina, soprattutto guardando alle difficoltà di oggi dei viola".