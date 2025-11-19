Podcast Impallomeni su Lukaku: "Al di là delle qualità, è punto di riferimento e anima del gruppo"

vedi letture

Il Napoli attente il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Sì, sotto due punti di vista: è un giocatore che fa molto spogliatoio, lo abbiamo visto all'Inter, poi è importante in attacco per una squadra che fa fatica. Lukaku conosce bene questa squadra, è un punto di riferimento prezioso. Al di là della sua qualità, è l'anima del gruppo".