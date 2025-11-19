Diego Lopez: "Parole di Conte forti, ma tutto quello che fa ha un senso. Vuole dare una scossa"

Diego Lopez, allenatore tra le altre ex di Cagliari e Brescia, ha parlato a TuttoMercatoWeb: "Conte? Parole forti, ma tutto quello che fa ha un senso. Lui vede cose che dall’esterno non si vedono e vuole dare una scossa. Ma parliamo di un tecnico forte che ha esperienza, se ha questi atteggiamenti evidentemente ritiene che sia giusto così”.

Da fuori: che succede al Napoli?

“In un anno tutte le squadre hanno dei momenti no. A volte ti trovi a gestire tante situazioni e gli impegni ravvicinati”.

Chi per lo Scudetto?

“La Roma di Gasperini mi piace, come l’Inter. Però punto più sul Napoli anche se al momento ci sono difficoltà”

E il Cagliari di Pisacane?

“Sta facendo bene. Mi sembra un Cagliari ordinato, gioca nel modo giusto. Pisacane se la sta giocando bene, conosce Cagliari e questo può fare la differenza”.

Che effetto le fa non vedere Cellino tra i presidenti in attività?

“É strano, davvero. É un personaggio che manca al calcio italiano”.

Tornerà?

“É una vecchia volpe, bisogna aspettarsi di tutto. Secondo me ha ancora voglia di calcio”.

E lei ha voglia di Italia?

“Mi piacerebbe. Poi però bisogna vedere la situazione giusta. Se torno, non devo sbagliare la scelta”.