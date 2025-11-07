Da Bologna, Nosotti: "Gruppo sano perché Italiano fa giocare tutti! Ne usa 15-16 a partita"

Marco Nosotti, giornalista Sky Sport, è intervenuto da Bologna nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il gruppo è molto sano perché tutti i calciatori si allenano al massimo, consapevoli che ci sarà spazio per loro. Perché Italiano utilizza 15-16 calciatori a partita, sempre, per cui ruota tanto e giocano tutti. Ieri contro il Brann il Bologna è stato anche sfortunato dopo quell'espulsione di Lykogiannis.

Occhio a Rowe, che è un profilo molto interessante. Contro il Brann ha giocato Cambiaghi e potrebbe esserci staffetta per il Napoli, con Rowe dunque titolare. Domenica mancherà Freuler e sarà un'assenza significativa perché è un leader, sia nello spogliatoio che in campo. Dovrebbero giocare due tra Moro, Ferguson e Pobega".