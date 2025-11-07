Marcolin avvisa: "Col Bologna sarà dura, giocano il miglior calcio in Italia al pari del Como"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Al momento le due squadre che giocano al miglior calcio sono il Como e il Bologna. I felsinei giocano in avanti, pressano moltissimo, sono votati all’attacco. Come filosofia cerca sempre di giocare molto sui due esterni offensivi, non a caso Orsolini sta facendo molto bene. Contro il Bologna si fa fatica, prima perché occorre girare palla con la pressione addosso. Per cui il Napoli, soprattutto nel giro palla difensivo, si troveranno gli attaccanti del Bologna aggressivi, con una difesa molto alta. Il Napoli è primo in classifica, nella posizione che pensava all’inizio del campionato. Però poi, nella fase offensiva, ci aspettavamo qualcosa in più, anche per la qualità dei giocatori. Neres, Lang, Politano possono firmare alcune giocate, McTominay e Anguissa si inseriscono e segnano, ma mancano i gol del centravanti.

Col Bologna la partita sarà difficile, però almeno il Napoli avrà spazi per svilippare la manovra, perché la squadra di Italiano aggredisce e rischia e questo vuol dire regalare campo, un po’ come ha fatto l’Inter con il Napoli. Però gli azzurri dovranno anche difendere bene, perché il Bologna attacca con molti uomini. Insomma se il Napoli gioca da Napoli può anche vincere, anche se il problema è che si deve ritrovare in fase realizzativa. Il Napoli a me piace all’80%, manca in quel 20% di fase offensiva. Domenica vedrei Lang e Neres insieme in campo, perché il primo merita una chance e il secondo, anche se talvolta si intestardisce, può creare occasioni da rete”.