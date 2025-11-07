Bellucci: "Hojlund non è un bomber da 20-25 gol! Conte? Comunicazione alla Mourinho"

Claudio Bellucci, doppio ex di Napoli e Bologna, da ex attaccante ha parlato di Rasmus Hojlund nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Hojlund è un grande attaccante, ma non lo vedo come quell'attaccante da 20-25 gol a campionato. Hojlund attacca bene la profondità, ma non viene sempre servito bene. Conte dovrà lavorarci.

Mi piace questo modo di parlare di Conte, che dice che il Napoli è solo contro tutti. Mi ha ricordato un po' la comunicazione di Mourinho. Credo che sia una strategia giusta per tenere sempre alta l'attenzione. Castro? Un classico attaccante sudamericana, alla Lautaro. Ha una cattiveria sotto porta che hanno in pochi. Può migliorare nel gioco di squadra, ma ha la cattiveria giusta".