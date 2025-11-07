Gazzetta, Cugini su Conte: "Non sembrava il suo Napoli, involuzione in questo mese"

Il Napoli non sfonda contro l'Eintracht Francoforte, fermandosi sullo 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si complica notevolmente il cammino europeo della squadra di Antonio Conte, che ha collezionato soltanto quattro punti dopo le prime quattro giornate: servirà una svolta radicale nella seconda parte della league phase per provare a strappare quantomeno il pass per i play-off.

Su questo argomento argomento si è espresso Mimmo Cugini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di TMW Radio: "Le statistiche non mentono. C'è una questione che riguarda l'alzare il ritmo e la qualità delle giocate. Non mi è sembrato neanche un Napoli di Conte, mancava grinta e cattiveria ieri. Nell'ultimo mese c'è stata un'involuzione nelle prestazioni del Napoli, sembra una squadra stanca ed è troppo presto. E poi quando Conte cita il mercato, manda sempre dei messaggi più o meno chiari, ma è evidente che i nuovi non si sono adeguati al calcio di Conte, ancora non l'hanno capito. E questo la squadra lo paga".