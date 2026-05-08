Da Bologna: "Stagione praticamente finita, la squadra è scarica! Su Beukema..."

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Leonardo Nevischi di Tuttomercatoweb: "Non mi aspettavo questo rendimento di Beukema, sono rimasto sorpreso. E anche questa sua involuzione: voleva rilanciarsi al Napoli in ottica Mondiale. Come arriva il Bologna? Raggiungere la Conference è al 99% impossibile, arriva scarico mentalmente a questo impegno contro il Napoli. La stagione è praticamente finita dopo la gara a Birmingham. Non era preventivabile raggiungere i quarti di finale di Europa League, ma si è lasciata andare in campionato. Il futuro del Bologna si gioca su più campi: ci sarà un summit con Italiano dopo la gara contro gli azzurri. Italiano vuole garanzie per restare. Vuole una squadra ambiziosa. E la società vuole capire quanto sia motivato il mister ad andare avanti.

Ricordiamo che Italiano ha un altro anno di contratto, ma è esoso, bisogna rivedere la durata del rapporto. Quasi sicuramente andrà via Lucumì, si è comportato da vero professionista, ma è dovuto restare per via della cessione di Beukema. Freuler potrebbe essere a fine ciclo, è in scadenza; poi De Silvestri si è reso disponibile per un altro anno di rinnovo; Skorupski potrebbe andare in Arabia; il Bologna starebbe pensando di cedere Ravaglia, mentre vuole far crescere Pessina. Infine, Orsolini è combattuto tra il restare e lasciare il Bologna per un'altra realtà. Rowe e Castro sono i papabili cedibili. Fenucci ha parlato di ridimensionamento, qualche cessione va fatta. Castro al Napoli? C'è stato un avvicinamento forte negli scorsi anni all'Inter, come vice Lautaro. Oggi è coperta. Ha quattro centravanti. Starei attento al Milan"