Futuro De Bruyne, Del Genio: "Resti, anche con Conte! Ma non sempre titolare..."

Futuro De Bruyne, Del Genio: "Resti, anche con Conte! Ma non sempre titolare..."
Oggi alle 17:00Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal:

Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal': “Sono favorevole alla permanenza di De Bruyne anche con Conte in panchina solo che deve utilizzarlo in base al tipo di partita che ipotizza di fare.

Quando il Napoli fa una partita di possesso De Bruyne dal primo minuto; se invece come a Como va in difficoltà nella costruzione, allora io il belga lo utilizzerei nella mezz’ora finale. Poi ovviamente con altri allenatori il discorso cambia”.