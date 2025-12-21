Bologna, Rowe sfida il Napoli: "Forte in tutto, ma l'abbiamo già battuto. Facciamo la storia!"

vedi letture

Sulle pagine de La Repubblica di oggi trova spazio una lunga intervista a Jonathan Rowe, attaccante del Bologna e uno dei protagonisti più attesi della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, in programma a Riad. Rowe guarda alla sfida con grande ambizione e con la consapevolezza di trovarsi davanti a un’occasione speciale: “Vincere porta a volerlo fare di nuovo. Per me la Supercoppa sarebbe il primo trofeo con un club e rappresenterebbe qualcosa di storico”. Parole che raccontano bene il momento del Bologna, reduce dal trionfo in Coppa Italia e desideroso di continuare a scrivere pagine importanti della propria storia.

L’attaccante inglese non nasconde il rispetto per gli azzurri: “Il Napoli è forte in tutto. Li abbiamo battuti qualche settimana fa, anche se io mi sono infortunato durante quella partita. Speriamo di poterci ripetere”. Un riferimento chiaro al precedente in campionato, che ha lasciato ricordi opposti alle due squadre.

Per Rowe, però, il percorso è appena iniziato: “La mentalità da grande club si costruisce passo dopo passo. Con la Coppa Italia abbiamo fatto la storia, ora c’è la Supercoppa”. Un messaggio chiaro, che suona come un avvertimento per il Napoli di Conte alla vigilia della finale.