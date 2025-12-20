Adani: “Vi dico qual è stata la chiave di Napoli-Milan! Maignan è colpevole sui due gol"

Nel corso di Viva El Futbol, Daniele Adani ha analizzato la semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan, soffermandosi soprattutto sulle scelte di Antonio Conte e su un duello individuale che ha finito per indirizzare l’intera gara. Secondo Adani, la chiave del match va cercata nel confronto fisico e tattico tra Rasmus Hojlund e De Winter: “Nel suo gol Hojlund ha fatto impazzire letteralmente De Winter. Lì c’è la chiave della partita: il duello tra i due. De Winter ha fatto davvero fatica nell’uno contro uno. Sulla palla in profondità c’era sempre un riferimento, il danese, che teneva dietro De Winter”.

Nel mirino anche la fase difensiva del Milan e alcune letture individuali. Adani non ha escluso responsabilità tra i pali, chiamando in causa Mike Maignan: “Forse Maignan è leggermente colpevole sui due gol del Napoli”.