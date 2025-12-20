Inter eliminata, Zazzaroni: “Le manca fortuna! È stata messa sotto solo dal Napoli nel 2T”

Inter eliminata, Zazzaroni: “Le manca fortuna! È stata messa sotto solo dal Napoli nel 2T”TuttoNapoli.net
© foto di Lorenzo Marucci
Ieri alle 23:30Le Interviste
di Francesco Carbone

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa italiana. Queste le sue parole a Deejay Football Club su Radio Deejay: "L'Inter ha inciampato su Ravaglia, che in un momento pazzesco, ha fatto quattro parate incredibili, si è distinto sui rigori, poi la chiusura con Ciro, sembrava scritto tutto da uno sceneggiatore di un romanzo", ha detto. 

Poi focalizzandosi sulla sconfitta nerazzurra, ha dichiarato: "Perché l'Inter cade? Manca un po' di fortuna, la squadra è fortissima, credo ci sia molta improvvisazione nel calcio, episodi ed altro che determinano. L'Inter è più forte del Bologna, un dato di fatto, la squadra di Italiano ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo ha giocato meglio l'Inter. Per me è questione di fortuna, l'Inter è stata messa sotto solo dal Napoli nel secondo tempo. Per il resto c'è sempre qualcosa che ha determina la sconfitta. In Italia l'Inter è indubbiamente la più forte, poi il Napoli subito dopo e poi vengono le altre, ma continuo a pensare che sia la più forte, lo è in questa stagione e lo era nella scorsa".