Da Firenze contro De Giovanni: "E' un ultrà del Napoli, nell'87 la Fiorentina aveva già 2 Scudetti"

Il giornalista fiorentino Mario Tenerani ha criticato le parole dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni

Nel suo editoriale per Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, il giornalista fiorentino Mario Tenerani ha criticato le parole dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni: "Ci sono anche quelli che per affermare il proprio tifo finiscono col dire delle sciocchezze quasi comiche. Il noto scrittore di gialli, Maurizio De Giovanni, ultrà del Napoli, interpellato a nastro in queste ore (come fosse depositario chissà di quale pietra filosofale), ha ripetuto come un mantra questa frase: “Napoli è l’unica grande città che ha una sola squadra…”.

Caro De Giovanni, ci ha sfiniti… La lista sarebbe lunga, a partire da Firenze e Bologna che qualche scudetto hanno vinto. Così come Cagliari e Verona (anche se lungo Adige per un po’ di anni c’è stato il Chievo), se vogliamo parlare di squadre che almeno una volta sono state campioni d’Italia. Nel 1987 la Fiorentina aveva già vinto due scudetti, una Coppa delle Coppe, perso a Madrid una finale di Coppa dei Campioni… E ci fermiamo qui. Insomma prima che a Napoli sbarcasse un marziano, Diego, pronto a cambiare la storia di quel club, consegnandogli il primo tricolore. E’ vero che gli intellettuali possono permettersi tutto, tranne il lusso della non conoscenza…".