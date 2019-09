Da Lecce: "Liverani abituato a proporre novità. Per Luperto sarà un ritorno a casa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Meo, giornalista del Corriere del Mezzogiorno Lecce: “Vittoria insperata quella contro il Torino, ottenuta grazie al gioco. Si prevedono 20-25mila giocatori per domenica. Sul campo la squadra di Liverani deve dimotrare di aver meritato la passata vittoria. Bisogna dare continuità alla prova con il Torino. Se Ancelotti dovesse dimenticare qualcuno, ha una squadra in panchina che non farebbe rimpiangere i titolarissimi. Il Lecce dovrebbe sopperire all'evidente deficit con grinta e determinazione.

Luperto è un prodotto del vivaio giallorosso dal 2003 al 2013 poi il Napoli l'ha riscattato ed adesso lo propone. L'estate scorsa doveva venire a Lecce per giocare da titolare. Per Luperto sarà un ritorno a casa e spera di giocare contro la sua squadra. L'11 dovrebbe essere quello della settimana scorsa col 4-3-3 con Babacar e Falco avanti. Liverani è abituato a continui cambi di rotta, ha sempre posto in campo l'imprevedibilità".