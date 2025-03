Da Milano, Biasin: “Conte potrebbe lasciare Napoli in questi due casi”

A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e vicino alle vicende dell'Inter.

Se dovesse impersonare Antonio Conte, cosa farebbe il prossimo anno? "Dipende da come finirà la stagione. Paradossalmente, se vincesse lo scudetto, potrebbe essere più probabile un suo addio. Se invece arrivasse secondo o terzo, potrebbe avere voglia di restare e completare il ciclo, come ha fatto con l’Inter. La decisione dipenderà molto dal rapporto con De Laurentiis e dalle prospettive di investimento. Se il presidente gli garantisse un mercato all’altezza, potrebbe restare. Ma se ci fossero divergenze sugli investimenti, si potrebbe arrivare alla separazione. Tuttavia, al momento mi sembra che si stia parlando di un divorzio in maniera prematura. Secondo me, ci sono più possibilità di vederlo ancora sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione".

Quindi, per sintetizzare, Conte potrebbe lasciare il Napoli in due casi: o se vincesse lo scudetto, oppure se De Laurentiis non gli garantisse investimenti convincenti. "Esattamente. Poi magari vince il campionato e il presidente gli mette a disposizione 100 milioni per rinforzare la squadra, e a quel punto decide di restare. Conte, storicamente, non ama il rischio e preferisce avere certezze. Se continua con il Napoli, vorrà la garanzia di avere una squadra competitiva per vincere ancora".