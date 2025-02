Da Milano, Biasin: "Il Napoli ha speso una marea di soldi, mica Conte gioca coi primavera!"

Ospite negli studi di Telelombardia, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la campagna acquisti del Napoli e il percorso della squadra di Antonio Conte che, insieme all'Inter, si appresta a vivere la volata scudetto. Gli azzurri hanno venduto Kvaratskhelia ma dal mercato non sono arrivati colpi ad effetto come Garnacho oppure Adeyemi. Nella città del golfo è invece atterrato Noah Okafor, deciso comunque a dare il suo contributo per il tricolore.

"Complessivamente siamo all’inizio di febbraio e il Napoli di soldi ne ha spesi una marea. Sembra che Conte sia lì a giocare con quattro giocatori della primavera. Il Napoli è una squadra fortissima e per giocare il campionato va benissimo".

