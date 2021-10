Da Milano, la teoria di Ravezzani: "Juve alibi per i secondi, ADL spesso ne ha fatto un'arma"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Sono contento per i napoletani, spero che il Napoli faccia una bellissima stagione. A volte non si vince perché qualcuno è più bravo e nel caso non dovesse arrivare il successo bisognerà pensarla così. A volte c’è stato qualche episodio che ha favorito la Juve e altre volte c’è stata una Juve troppo forte. La Juve è un po’ un alibi per chi arriva secondo, De Laurentiis ne ha fatto un’arma qualche volta.

Inter-Juventus? Non concordo sul fatto che i bianconeri siano più pericolosi, anzi vedo i nerazzurri più avanti. La squadra di Allegri può lottare tra il secondo o quinto posto, non mi sembra attrezzata per vincere. Poi dipende tanto da variabili che non si possono prevedere, come ad esempio il Napoli l’anno scorso se avesse avuto Osimhen avrebbe lottato per lo scudetto. Vedo l’Inter come favorita oggi. Da ciò che ho visto del Napoli mi sembra che abbia delle qualità assolute che solo l’Inter possiede. La Juve non ha un attacco come quello partenopeo, non ha una difesa come quella azzurra. Dico che come valore assoluto Inter e Napoli sono avanti a tutte, le altre hanno più difetti. Ciò che ha detto Mourinho ieri è destabilizzante, avrebbe dovuto stare zitto. Quando ti fai pagare così tanto riesci a sopperire ai limiti della squadra. Se non ci riesci la colpa è tua, non è che la squadra è scarsa. Ha messo rumore ad una piazza che già rumoreggia di suo. Il suo discorso è stato che lui è bravo, gli altri sono pippe e non bisogna prendersela con lui. Non va bene".