Da Milano: "Leao come Kvara se solo avesse fame di vittoria”

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Daniele Longo , inviato Milan per calciomercato.com : "Ieri finalmente si è visto un portiere al Milan. Leao? Se avesse avuto un minimo della determinazione, della voglia di vincere di Ibrahimovic, sarebbe un calciatore che in Serie A dominerebbe, come Kvara. Theo? Si è parlato molto di una presunta problematica dovuta alle fatiche del Mondiale, penso fosse più mentale che fisica. Adesso è tornato col cambio look. Pioli? La sensazione è che avesse perso un po’ il punto della situazione, ma credo sia tornato il sereno. Il Milan, così come il Napoli quest’anno, ha avuto un gran bel gioco.

Inter-Porto? Vedo molto trionfalismo, molta sicurezza sul fatto che l’Inter sia favorita. So che questo Porto è molto meno forte degli anni passati, ma è comunque il Porto, ha tradizione e sa come si giocano queste partite. Non mi piacerebbe mai affrontarlo in un ottavo di Champions League. Hanno giocatori forti ed esperti. Andando a confrontare le due rose, i favori sono dalla parte dell’Inter, ma non credo sia una passeggiata.

Allo stesso modo, non credo che per il Napoli sia una passeggiata, nonostante sia più forte dell’Eintracht. Dove può arrivare questo Napoli? Oggettivamente, considerando il percorso fatto in Champions League, questo Napoli sbaglia difficilmente. Non amo fare pronostici per non portare sfortuna".