Da Milano: "Napoli favorito per lo scudetto, l'Inter con l'Arsenal non farà turnover massiccio"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il giornalista di Telelombardia Gianluca Rossi: "Le formazioni di Inzaghi cambiano di giorno in giorno. Non ci sarà, però, un turnover massiccio per la partita di questa sera contro l’Arsenal. La classifica di Champions League permette all'Inter di arrivare tra le prime posizioni in caso di vittoria contro l’Arsenal, però non illudetevi: È più importante la partita tra Inter e Napoli! Preferisco la vittoria di domenica rispetto alla partita di questa sera.

L’Inter deve fare più strada in Europa rispetto all'anno scorso, ma sacrificare la corsa allo scudetto per giocare la Champions non è fattibile. Le squadre italiane non vinceranno la Champions nei prossimi anni, perfino che a volte mi chiedo se sarò ancora vivo quando una squadra italiana porterà la Champions in Italia.

Nuova Champions? Non lo so, non sono abituato. L’anno scorso alla terza partita potevi essere già con un piede gli ottavi, adesso non si sa poiché è lunga e complicata la corsa agli ottavi. Quello che piace a me, però, non conta. Secondo me bisognerebbe ridurre i campionati, tutte le big italiane vogliono un campionato a 18 squadre.

Conte è un mago. Chi ha fatto un percorso con te ed è stato vincente merita rispetto. Mi ha tradito? Che devo fare? Lui mi ha fatto vincere! Conte si sta leccando le ferite della partita con l’Atalanta ma ha tutta la settimana per pensarci e preparare la partita di domenica. Conte vuole vincere a tutti i costi lo scudetto.

Pronostici per Inter-Arsenal e Inter Napoli? Pareggio per la sfida contro l’Arsenal e vittoria contro il Napoli! Il Napoli è il vero candidato per lo scudetto. La partita di domenica non è veramente decisiva come sembra. L’Inter di quest'anno non è quella dell’anno scorso, il Napoli, qualora dovesse perdere a San Siro, potrebbe ritornare in vetta dopo alcune partite. Inter e Napoli si contenderanno lo scudetto, ma gli azzurri sono i veri favoriti!

Settimana lunga? Chi sta seduto sul divano non capisce. Mantenere una condizione fisica e mentale tra le tante partite in una stagione è difficile. Ci si stanca e bisogna in alcuni casi ricaricare le energie. Il riposo è fondamentale per i giocatori!".