Da Milano: "Un po’ Mou, un po’ Mazzarri: sparata di Conte preventiva e pericolosa"

vedi letture

"Si è messo un elmetto, e lui è bravo nella comunicazione, ha tutti i registri".

Luigi Garlando, giornalista e scrittore italiano di fede interista, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Io credo che quella di Conte sia stata un po’ una strategia. Noi abbiamo le chiusure preventive tattiche, quando devi fare ripartire la squadra, ecco quella sparata di Conte dopo la sfida con l’Inter mi è sembrata una sparata preventiva. Un posizionamento per le partite che verranno, quasi un segnale.

Si è messo un elmetto, e lui è bravo nella comunicazione, ha tutti i registri. Ha il lamento di Mazzarri, ha il complottismo, come in questo caso, di Mourinho. Quindi coagula tutto il suo popolo per dire: ‘Ci attaccano tutti, stiamo attenti’, in questo senso prepara le partite che verranno. Ecco questo è discutibile e anche un po’ pericoloso, perché in un campionato che sarà così equilibrato, che si giocherà molto sugli episodi, credo che tutti debbano avere un grande senso anche di responsabilità anche nelle parole. Cosa succederà al Maradona al prossimo sospetto di rigore dopo le parole di Antonio? Ecco in questo, io mi sento di non condividere”.