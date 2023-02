Da Roma, Plastino: "ADL ha dato una bella notizia nella sua intervista"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "Quello che ha detto De Laurentiis su Osimhen è una bella notizia, gli credo. Ovviamente non vuol dire in assoluto che potrebbe, è il proprietario, ma sarebbe deleterio dopo una dichiarazione del genere. Nei media nazionali non c’è rappresentanza di Napoli? Noi nel centro-sud culturalmente pensiamo di essere bistrattati, non è vero che Napoli non è rappresentata, ci sono colleghi e anche ex azzurri di tanto in tanto.