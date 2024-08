Da Roma si esaltano per il mercato: "Dovbyk e Soulé sono meglio di Lukaku!"

Il giornalista romano Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di Radio Radio commentando l'acquisto dei giallorossi di Artem Dovbyk: "Non so se Dobvyk sia allo stesso livello del miglior Lukaku, che comunque l'anno scorso non ha fatto una stagione eccezionale. 24 gol nella Liga non li fanno tutti, Dovbyk e Soulé insieme sono meglio di Lukaku".