Da Torino, Pavan: “Ha ragione Di Lorenzo! 3-0 risultato bugiardo, doveva finire 6-0!”

Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve, commenta così le dichiarazioni di Di Lorenzo rilasciate in conferenza stampa: “Ha ragione 3-0 risultato bugiardo, doveva finire 6-0. Ha ragione Di Lorenzo considerando il palo di Thuram, il salvataggio sulla linea di Buongiorno e anche un altro paio di occasioni e contropiede non finalizzati, poteva finire 6-0, e' vero, il risultato è bugiardo".

