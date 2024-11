Dall'Inghilterra esaltano Lobotka: "Se si chiamasse Lebot-Smith sarebbe in una big di Premier"

Ai microfoni di The Overlap, famoso podcast britannico di alcuni ex giocatori come Neville e Roy Keane, la conduttrice Nieve Petruzziello ha speso parole al miele per Stanislav Lobotka. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono tre giocatori di Serie A di cui dovremmo parlare?

"Lobotka per primo, il centrocampista del Napoli, lui è tra i migliori tre giocatori in Europa nel suo ruolo. Immagino che poche persone lo abbiano visto giocare spesso e questo mi infastidisce. Penso che forse è per il fatto che è slovacco, se si chiamasse Stanley Lebot-Smith penso che sarebbe in Premier League attraverso una grandissima cessione. È incredibile".