Dalla Francia, l'agente Guerra: "Conte ha già parlato con un giocatore del PSG"

Frederic Guerra, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia? Il PSG lo vuole perchè ieri, per esempio, ha giocato contro il Saint-Etienne e sia Barcola che Dembelè non hanno fatto benissimo. Il PSG è da tempo che ha messo gli occhi su Kvaratskhelia, son diversi mesi. Per me Kvara può giocare anche insieme a Barcola.

Skriniar nella trattativa? Conte l’ha già avuto all’Inter e il calciatore rientra nella trattativa col Napoli. L’allenatore gli ha parlato, i due si sono sentiti e lo considererebbe un titolare. Quando io, da procuratore, dico che non posso commentare la notizia, è perchè qualcosa sotto c’è. Gonalons? Parlò della possibilità Napoli con Rafa Benitez che lo voleva fortemente in azzurro. Rafa non parlava il francese e feci io da traduttore”.