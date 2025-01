Dalla Georgia: "Kvara? Offerta Napoli bassa solo a causa del Psg. Ma non è progetto serio..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze: “Già da novembre c’erano queste sensazioni. Non ci sono commenti dall’entourage di Kvara. C’è un clima di incertezza, ma la sensazione è che adesso o a fine stagione Kvara andrà via. Credo che la migliore soluzione sia che l’attaccante resti a Napoli, perché la squadra lotta per lo scudetto. Sarebbe bello se Kvara andasse via con un altro scudetto, ma se è un giocatore mentalmente è lontano è sempre meglio lasciarlo andare.

Sui motivi non penso c’entri l’ambiente o i rapporti con i tifosi. I napoletani lo adorano. Forse c’entrano questioni finanziarie. Nella stagione post scudetto sono stati commessi molti errori. Ad esempio non rinnovargli subito il contratto. La dirigenza ha poi offerto il rinnovo, ma forse era tardi anche se la cifra era assolutamente dignitosa. L’offerta estiva del PSG ha sicuramente inciso, rendendo “bassa” l’offerta del Napoli per il rinnovo. PSG? Non mi piace, i georgiani sognano di vedere Kvara in un club davvero importante e con un progetto serio”.