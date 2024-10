Dalla Georgia - Rinnovo Kvara, la palla passa all'entourage: il Napoli non va oltre questa cifra

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, tramite il suo account X si è espresso così in merito alla questione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Per come la vedo io e come leggo sui media la situazione è abbastanza semplice: la società è pronta a offrire 6 milioni a Kvara. Ora tocca al giocatore e al suo entourage prendere una decisione definitiva.

Francamente, sono un po' stanco di questa questione. Vi spiego perché. La scorsa stagione, quando le prestazioni della squadra erano pessime e non avevamo motivo di parlare di calcio, potevamo parlare di queste cose. Ma ora la situazione è molto diversa. Parliamo del Napoli capolista, del Napoli che dimostra un calcio interessante, del Napoli che si è rafforzato con giocatori molto interessanti. Naturalmente Kvara è un leader assoluto del Napoli, un giocatore che ha scritto la storia del Napoli.

Ma voglio sottolineare... una volta Maradona lasciò il Napoli. Quindi, in questo contesto, si tratta di una situazione del tutto normale nel calcio. I giocatori arrivano, i giocatori vanno... è il ciclo della vita, non solo del calcio. Anche quando Kvara arrivò al Napoli ricordiamo che proprio in quel periodo avevano lasciato il club giocatori che erano considerati i simboli del Napoli. Ma non è successo niente di tragico. Proprio in quella stagione il Napoli ha vinto lo scudetto.

Condivido pienamente questo approccio romantico al calcio, ma oggigiorno accade molto raramente. Il calcio moderno e non solo il calcio ma anche altre professioni riguarda spesso un aspetto finanziario. Questa è una realtà e non possiamo cambiarla.

Ancora una volta, anche se Kvara e la società non dovessero trovare un accordo sul rinnovo del contratto, non vedo nulla di grave. Kvara sarà sempre parte della storia del Napoli. E il club riceverà un guadagno finanziario significativo.

Quindi in questo preciso momento penso più alla prossima partita contro il Lecce che a questa questione".