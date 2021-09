Damiani: "Chi ci rimette sono i tifosi, ci vuole uno stipendio intero per seguire il calcio"

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di '1 Football Club' su 1 Station Radio: “L’idea della SuperLega mi sembra una grande fregnaccia, una roba solo per ricchi e il calcio, invece, è di tutti. Lo dimostra il risultato dello Sheriff contro il Real Madrid, quest’ultimo diventata una squadra mediocre. Ci sono sempre pochi campioni, adesso è un gioco molto fisico e club meno blasonati riescono ad ottenere risultati importanti.

Inter? Non riesce a rendere in Champions perché l’anno scorso Lukaku segnava in ogni partita, mentre calciatori come Dzeko, Giroud non fanno più la differenza.

Milan? L’arbitro è stato scandaloso, sul rigore c’era prima un tocco di mano del calciatore dell’Atletico Madrid. Se non si è sicuri, esiste la Var. Quest’ultima è una vera puttanata, continua solo a fare danni. Un errore gravissimo non aver visto che quel rigore non c’era.

Juventus? Col Chelsea mi aspetto una partita equilibrata. Ormai per guardare un match bisogna fare abbonamenti su abbonamenti. Chi ci rimette sono i tifosi, ci vuole uno stipendio intero per seguire il calcio, un qualcosa fuori dal normale.

Napoli? Non è semplice in Europa League. Interessa poco la competizione, il campionato è più importante perché gli introiti della Champions sono più alti rispetto all’EL. Le italiane hanno comunque rose attrezzate per arrivare fino in fondo, ma ci sono tante insidie sul cammino ed è presto per parlarne”.