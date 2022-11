Dani Alves contro Allegri: "Non avevo mai calciato lungo in vita mia, non avrei iniziato a 33 anni"

Solo un anno in bianconero? Hanno preso un giocatore con un potenziale offensivo bestiale, ma non gli serviva un tipo così.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Dani Alves, terzino destro della nazionale brasiliana, si sfoga sull'esperienza alla Juventus, durata una sola stagione: "Quella Juve era una squadra che strutturalmente era fatta per difendere. Io spingevo ma la cosa finiva per entrare in conflitto con l’idea della squadra, e per questo non giocavo quanto mi sarebbe piaciuto. Bisogna scegliere il giocatore adeguato alle esigenze della squadra.