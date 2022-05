Davide Ancelotti: "Con papà ci siamo commossi, mercoledì era il compleanno di mamma"

Focus de La Gazzetta dello Sport sulla famiglia Ancelotti dopo la vittoria del Real Madrid contro il Manchester City

© foto di Insidefoto/Image Sport

Focus de La Gazzetta dello Sport sulla famiglia Ancelotti dopo la vittoria del Real Madrid contro il Manchester City. Il figlio Davide, ex vice allenatore del Napoli, ha così parlato del rapporto col padre: "Ci siamo commossi tutti e due per un tema personale e famigliare. Per noi era una data molto speciale, era il compleanno di mia madre ed è stato un finale assai emozionante per entrambi".