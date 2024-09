Dazn, Behrami: "Conte non può nascondersi: mercato importantissimo e non ha le coppe"

Valon Behrami, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Monza parlando dell'avvio degli azzurri e delle dichiarazioni del tecnico partenopeo.

Conte chiede calma, non si può pensare che il Napoli sia favorito?

"Conte fa sicuramente la differenza. Le cose in comune che ha questo Napoli con quello di Spalletti è proprio nell'allenatore, il ruolo di leadership in questo senso. Però Buongiorno, McTominay, Gilmour, Neres, Lukaku, sono un mercato importantissimo. Non hai le coppe... Perciò da un lato io capisco le sue parole, dall'altro il nascondino non se lo può più permettere per chi si è costruito. L'ha fatto i primi anni alla Juve, ma per quello che ci si aspetta da Conte... È vero che forse nel processo è un po' troppo perché c'è l'Inter che è molto più avanti, ma mi sembravano un po' troppo eccessive quelle parole".