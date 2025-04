DAZN, Behrami sicuro: “Vedendo il calendario, lo Scudetto è in mano al Napoli!”

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tecnico per Dazn, nel podcast della piattaforma si è espresso così sulla lotta Scudetto: “Da qui in poi il calendario del Napoli è più facile. Inizia la fase importanti e quello aiuterà. Il punto di Bologna è positivo, certo c’è la delusione perché potevi recuperare, ma restare lì era importante.

Se vedi il calendario, ora è più in mano al Napoli il campionato per me. Potenzialmente può vincerle tutte. Certo, un filotto non è da tutti, ma potenzialmente puoi farlo e devi farlo. E’ strano con una partita a settimana però che si parli di un Napoli cotto. E’ durato un tempo a Bologna, l’Inter vedi quante partite fa in più”.