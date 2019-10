DAZN, Borghi: "Gara complicata a Salisburgo, hanno entusiasmo e giovani bravissimi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista DAZN, Stefano Borghi: "E' una partita complicata, il Salisburgo ha entusiasmo e giovani davvero molto bravi. Per loro è la gara della stagione. Ancelotti è una garanzia per come gestisce la squadra, ha dovuto fare rotazioni, cambiare spesso, questo ritarda alcuni automatismi, ma è anche la cosa giusta da fare perché siamo alla fase preliminare e tutti devono entrare in forma ed essere inseriti.