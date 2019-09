Dazn, Casotti avverte in vista del Genk: "La quarta del girone è quella che ti fa perdere la qualificazione"

Federico Casotti, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare il prossimo impegno del Napoli contro il Brescia di Eugenio Corini: "Il Brescia ha un'impronta di gioco ed una personalità che non è comune per le squadre che arrivano dalla Serie B, sarà un match delicato per il Napoli. Genk? Per il Napoli è stata scavalcata la sfida più complicata, di più ora c'è la trasferta di Liverpool e quella di Salisburgo. La quarta del girone è quella che ti fa perdere la qualificazione se l'affronti nella maniera sbagliata, sarà fondamentale andare a 6 punti e lasciare tutta la pressione su Liverpool ed a cascata sul Salisburgo".