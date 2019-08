Dazn, Casotti: "Lozano è un jolly, rinnoverà il senso di concorrenza in avanti"

Federico Casotti, giornalista di Dazn, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano è un jolly importante, è un giocatore che può avere un impatto notevolissimo, secondo me arriva a Napoli per rinnovare nel senso della qualità ma anche nella concorrenza, mettere un po' di concorrenza, cosa che non sono riusciti a fare Younes ed Ounas. Llorente sarebbe una concorrenza relativa, arriverebbe abbastanza in là con gli anni, non metterebbe più di tanto in discussione le gerarchie".