Dazn, Casotti: "Lozano grande alternativa. Younes? Può dire la sua..."

Federico Casotti noto giornalista di Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Con questa sosta per le nazionali ogni allenatore ha avuto il tempo per prendere le giuste contromisure agli errori fatti in queste prime due giornate di campionato.



Nazionale? Mancini sta facendo un grandissimo lavoro. Vincere sei partite su sei è un ottimo risultato anche perchè ormai il livello delle squadre internazionali è molto alto



Lozano? E' un polivalente d'attacco che ha avuto dalla sua l'esperienza in Olanda che lo ha fatto crescere tanto. Può essere per il Napoli una grande alternativa su tutto il fronte offensivo



Younes? E' un giocatore che può dire ancora la sua. La differenza in termini di minutaggio rispetto ai suoi compagni si sentiva. Nella griglia di partenza degli attaccanti azzurri parte in quinta posizione. Avrà comunque il suo spazio perché Ancelotti sa gestire al meglio i calciatori in rosa".