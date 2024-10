Dazn, Ferrara: "Napoli lento nel 1T, Conte ha aggiustato qualcosa all'intervallo"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e opinionista per Dazn, nel post-partita di Napoli-Lecce si è espresso così: "Per il Napoli partita complicata per merito del Lecce, nel modo in cui ha messo in difficoltà il Napoli, ma Conte nell'intervallo ha aggiustato qualcosa e si è visto. Nel primo tempo Il Napoli è stato lento nel girare il pallone.

Il Napoli non è abituato ad avere un possesso palla così alto (65%, ndr) e questo dato mi sorprende. Ai punti la squadra di Conte ha meritato la vittoria contro un buon Lecce. Pur non disputando una delle migliori partite, il Napoli conquista tre punti importantissimi, anche per il morale. Ora comincia un ciclo duro, a cominciare dal Milan, e quindi sono tre punti fondamentali per il Napoli".