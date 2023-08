DAZN, il telecronista del Celta: "Pubblico ha già salutato Veiga, fu decisivo per la salvezza"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Gamberini, telecronista DAZN

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Gamberini, telecronista DAZN: "A raccontare Celta Vigo-Osasuna, c'è stata la sensazione che il Balaidos abbia salutato Gabri Veiga. E' entrato nel finale solo perché il Celta era sotto, ma l'applauso finale ha avuto il sapore del congedo. Il pubblico spagnolo lo ha visto crescere, lo scorso anno è stato cruciale nella salvezza del Celta, ora si prepara a salutarlo per il Napoli.

Veiga è un giocatore importante, con tanta qualità e grande senso dell'inserimento. Ha fatto 11 gol nella stagione 2022-23, è stato capocannoniere della squadra con Aspas. Ha fatto dei gol pesantissimi, ma sa segnare in tanti modi diversi. Poi è un giocatore di fino, che ha tutto quello che serve per diventare un grande giocatore. Il paragone con Fabian Ruiz è poco azzeccato, Veiga ha più gamba e fisico ed è più cursore rispetto all'ex Napoli. Veiga è più dinamico, uno che non deve imparare nulla, ma che è già prontissimo pur essendo un 2002. È molto più simile a Zielinski per caratteristiche".