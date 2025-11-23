Dazn, Marcolin: "Un Napoli verticale e pressante: squadra cambiata tatticamente"

Dario Marcolin, ex calciatore azzurro e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN nel corso di 'Vamos!' ha commentato Napoli-Atalanta 3-1. Di seguito le sue dichiarazioni: “Un Napoli diverso nell’atteggiamento, nel modo di stare in campo, nella situazione tattica. Un Napoli verticale e pressante, con tante soluzioni offensive. Nel primo tempo ha gestito, dall’altra parte un’Atalanta che ha sofferto e subito nel primo tempo, ma che è piaciuta di più con l’inserimento di Scamacca nella ripresa con cui ha giocato anche più in verticale”.

