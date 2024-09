Dazn, Pardo: "Parole Conte? E' la sua bravura, tiene tutti sulla corda"

Pierluigi Pardo, commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Monza parlando dell'avvio degli azzurri e delle dichiarazioni del tecnico partenopeo.

Conte chiede calma, non si può pensare che il Napoli sia favorito?

"A un certo punto c'è stato un passaggio nel quale ha appunto raccontato il fatto che ha una sua storia, e le aspettative sono dovute alla crescita della squadra. Secondo me il mercato è stato di alto livello, tra l'altro un mercato concordato e ispirato da Antonio Conte che è molto bravo da questo punto di vista, nell'aiutare la costruzione tecnica della squadra e c'è stato un investimento importante da parte della società. E poi ci sono le aspettative perché Antonio Conte è un grande allenatore, è uno specialista soprattutto dei campionati, degli scudetti, del lavoro quotidiano. Però è normale, è giusto, ed è secondo me parte della sua bravura il fatto che abbia questo atteggiamento, perché non vuole assolutamente che nulla venga dato per scontato. Le prossime partite, il calendario lo sappiamo no? Però lui vuole tenere tutti sulla corda giustamente. Sta facendo perfettamente il suo lavoro".