Dazn, Parolo: “Conte mette Raspa, ma in quel momento sui lanci serviva gente da strappi”

Marco Parolo, ex centrocampista e oggi opinionista per Dazn, intervenuto al podcast della piattaforma è tornato sul match tra Napoli e Bologna: "Raspadori? In quel momento lì serviva più gente di strappi, la partita non ti chiedeva Raspadori. Alla fine solo entra Ngonge. Eri chiuso, avevi bisogno di ripartire.

Pure Simeone non entra, ha avuto le occasioni per essere decisivo con qualche gol, non lo reputa all’altezza? Il Bologna ti impone la verticale, se fraseggi te la ruba, ti viene voglia di lanciare e correre, sprechi energie ed è un tema in quelle partite”