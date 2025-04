Dazn, Parolo: “Se il Napoli resta a -3, l’Inter già a Bologna arriverà molto tirata”

vedi letture

Marco Parolo, ex centrocampista e oggi opinionista per Dazn, intervenuto al podcast della piattaforma si è soffermato sulla corsa-Scudetto: “Il Napoli aveva la partita più difficile e resta a -3. L’Inter avrà un aprile da brividi. Il Napoli deve rimanere ancora lì, ad una gara di differenza, non più di -3 e l’Inter rischia di arrivare già tirata a Bologna.

Poi potrebbe andare ancora più avanti in Champions. Il Napoli ora affronta sette squadre della parte destra della classifica. Occasioni sprecate dal Napoli? Sì, ma non aveva la squadra per ammazzare il campionato, non ci sono più Osimhen e Kvara da gennaio”.