Recalcati su Lukaku: "Conte se lo porterebbe anche in casa, vedremo come ritornerà"

Oggi alle 21:10Le Interviste
di Antonio Noto

Il Napoli attente il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa il giornalista di fede interista Christian Recalcati.

L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Sicuramente è un recupero importante per Conte, un giocatore che si porterebbe anche in casa. Lukaku è Lukaku, ma vedremo come ritornerà. Nell'anno dell'Inter segnò subito all'esordio ma ci ha messo un bel po' a diventare il Lukaku che conosciamo".