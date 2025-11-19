Podcast
Mussa: "Lukaku è uomo di Conte, può fare eco nello spogliatoio alle sue parole"
TuttoNapoli.net
Il Napoli attende il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa l'allenatore Giovanni Mussa.
L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Sicuramente Lukaku è un uomo di Conte ed è un giocatore che può fare eco nello spogliatoio alle parole dell'allenatore. Di sicuro quando rientrerà diventerà ancora più importante fare risultato, dato che con il rientro di uno degli uomini chiave ci saranno meno alibi. Gli infortuni del resto negli ultimi anni ce li hanno avuti tutti. Certo, la condizione per far bene è che tutti remino nella stessa direzione".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliConte è tornato: ora ci sono tre grandi problemi da affrontare di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com