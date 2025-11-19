Podcast Mussa: "Lukaku è uomo di Conte, può fare eco nello spogliatoio alle sue parole"

vedi letture

Il Napoli attende il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga è mancato molto ad Antonio Conte, ma può essere la cura a tutti i mali di cui soffre la squadra? Ecco come la pensa l'allenatore Giovanni Mussa.

L'opinionista ha parlato ai microfoni di Tmw Radio: "Sicuramente Lukaku è un uomo di Conte ed è un giocatore che può fare eco nello spogliatoio alle parole dell'allenatore. Di sicuro quando rientrerà diventerà ancora più importante fare risultato, dato che con il rientro di uno degli uomini chiave ci saranno meno alibi. Gli infortuni del resto negli ultimi anni ce li hanno avuti tutti. Certo, la condizione per far bene è che tutti remino nella stessa direzione".