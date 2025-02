DAZN, Stramaccioni: "Inter? Il Napoli è lì, ma questo 2° tempo fa riflettere"

L’ex allenatore ed attuale commentatore DAZN Andrea Stramaccioni ha commentato la vittoria della Juventus contro l'Inter ai microfoni della piattaforma streaming: "Risultato importante per la Juve, mentre l’Inter non deve preoccuparsi per la lotta Scudetto perché il Napoli resta a tiro. Ma è la seconda sconfitta esterna in 10 giorni e bisognerà interrogarsi su questo secondo tempo".

