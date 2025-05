Dazn, Turci: "Inter ora più leggera del Napoli, ci possono essere ancora sorprese..."

Il giornalista DAZN Tommaso Turci, intervenuto nel corso del podcast 'Tutti in the Box', ha parlato della corsa al titolo in Serie A: “L’Inter quando ha rincorso il Napoli è sempre stata più leggera, il Napoli ha speso tantissime energie mentali soprattutto quando è stato davanti. Adesso la pressione è tutta dalla loro, perché adesso la sensazione è che solo il Napoli possa perdere lo scudetto.

È qui che si vede la squadra a forte, quella che va a Parma - dove Milan e Juve hanno perso e l’Inter ha pareggiato - e non sbaglia. Lì bisogna andare a vincere perché l’Inter secondo me giocherà con gran parte dei titolari e avrà una libertà mentale diversa. L’appetito vien mangiando, tutte le difficoltà del Napoli fanno pensare all’Inter che ce la può fare a vincere il campionato. Io credo che gli episodi determineranno ancor di più, negli ultimi 20 anni solo pochi campionati si sono decisi all’ultima giornata. Quest’anno è giocato sui dettagli ancor più delle altre volte, perciò ci possono essere sorprese fino alla fine”.