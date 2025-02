De Biasi: "Conte sarà il papà giusto per ritrovare il miglior Okafor"

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è partito col piede giusto, i giocatori che c’erano sono rinati e chi è arrivato lo ha fatto perché li ha voluti Conte. Poi non ci sono impegni infrasettimanali e quest’aspetto non va sottovalutato, soprattutto a lungo termine.

Okafor? Deve incanalare tutte le qualità che ha verso le cose essenziali. Ha spunti, velocità, dribbling, magari non ha ancora la maturità necessaria, ma Conte sarà il papà giusto per dargli una mano”.