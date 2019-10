De Biasi difende Hysaj: "Va tutelato, resta un patrimonio del Napoli"

Gianni De Biasi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Lorenzo Insigne e del suo momento in maglia Napoli: “Normalmente i giocatori fanno bene nel club e fanno fatica in nazionale, a Lorenzo invece sta accadendo il contrario. Credo che possa esserci qualche problema al Napoli, non so di quale natura. Sul suo impegno non c’è nulla da ridire e penso che sia un problema risolvibile.

Hysaj? Resta un patrimonio del Napoli che va protetto e difeso, uno che ha sempre dato il suo apporto”.